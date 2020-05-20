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Эксперт назвал истинные цели создания США биолабораторий вокруг России

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Фото: John Moore / Getty Images

В разгар пандемии COVID-19, унесшей жизни более полумиллиона человек по всему миру, сотни расположенных в разных странах биолабораторий США, которые под видом безобидных исследовательских центров занимаются якобы научными экспериментами в интересах биологической безопасности, в борьбе с коронавирусом не проявили себя никак. И это несмотря на то, что в самих Соединенных Штатах ситуация с зараженными и умершими от COVID-19 стала трагедией национального масштаба, отмечает генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин на страницах издания «Аргументы недели».

Эксперт напоминает, что после распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территориях новоиспеченных республик с заметной регулярностью. Так, они появились на территории Украины, Грузии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Молдовы. Причем количество лабораторий, созданных по периметру российских границ, по словам Алексея Мухина, с каждым годом только растет.

«Невооруженным глазом виден первостепенный интерес американского правительства к финансированию подобных проектов. Особенно если они основываются на секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия», — добавляет эксперт.

При этом, продолжает он, не только географическая расположенность вблизи российских границ объединяет эти лаборатории между собой. «Еще их связывает тот факт, что доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют исключительно американские специалисты. Местные ученые и технический персонал банально не имеют доступа даже внутрь помещений, где проводятся наиболее важные и секретные исследования», — говорит он.

В середине апреля ряд украинских депутатов направил официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования в Украине, по меньшей мере, 15 биологических лабораторий, финансируемых Соединенными Штатами. Посольство США в Киеве информацию не отрицало, однако заявило о мирном характере проводимых с 2005 года экспериментах. Однако, по словам эксперта, вспышки опасных болезней на Украине могут свидетельствовать об обратном. Так, в 2011 году произошла вспышка холеры, погибло 33 человека; 2014 год — холерой заразились 800 человек; 2016 год — 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, а среди гражданского населения выявлены 364 смертельных случая; за 11 месяцев 2019 года корью заразились 5371 украинцев, среди них 2347 — дети. Для сравнения, в 2017 году было зафиксировано всего 87 случаев, а в 2016 — 3.

В соответствии с дополнительным договором, США модернизируют бывшие советские, а ныне украинские лаборатории, в которых находится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума. Однако согласно тому же документу, стороны должны были предотвращать распространение технологий, патогенов и знаний, а не активно работать над их созданием. «Не лучше ли было вовсе уничтожить лаборатории или проводить опасные исследования в своей стране? Но Вашингтону оказалось намного проще и безопаснее экспериментировать за океаном на чужой территории, где, в случае ошибки ученых, «наштампованный вирус» будет уничтожать граждан совсем другого государства», — говорит Алексей Мухин.

По информации украинских депутатов, в мире существует около 400 биологических лабораторий, финансируемых на средства американских налогоплательщиков и 15 из них находятся на Украине: три в Киеве и во Львове, по одной в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, две в Днепропетровске.

Говоря о ситуации в других бывших республиках, эксперт напоминает, что в 2008 году в Молдове была открыта американская Центральная референс-лаборатория в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С», но с небольшой оговоркой: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.

Также наращивание военно-биологических мощностей также происходило в Средней и Центральной Азии. Так, в 2007 году в Узбекистане появилась первая национальная референс-лаборатория, расположенная в Ташкенте. В 2013 году заработали еще две — в Андижане и Фергане, а в 2016 году — в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория). Их строительство было оплачено DTRA. Кроме того, США профинансировали модернизацию диагностических лабораторий, развернутых на базе республиканского Института микробиологии, Центрального военного госпиталя, Научно-исследовательского института вирусологии и Центра профилактики карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения. Сейчас на территории страны насчитывается 10 объектов.

В 2008 году Армения присоединилась к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP), а уже к 2018 году американские подрядчики создали целую сеть из 12 биолабораторий в стране, потратив на это около 50 миллионов долларов. Три из них находятся в Ереване — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк», а региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Как отмечают вирусологи, в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидситуация в стране.

В 2005 году Азербайджан подписал соглашение с Минобороны США «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». Так, в 2013 году появилась центральная референс-лаборатория в Баку стоимостью около 170 миллионов долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Кроме того, построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана в рамках сотрудничества с американцами.

В 2016 году в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Строить ее начали американцы еще в 2010 году, выделив на эти цели 80 миллионов долларов, напоминает эксперт. Тогда Вашингтон заявил, что озабочен эпидемиологической ситуацией в мире, и хотел бы помочь Казахстану в борьбе с инфекционными заболеваниями по примеру других постсоветских республик, где такие лаборатории уже работали. Но место для строительства выбрали особенное - зону сейсмической активности.

К тому же, продолжает Алексей Мухин, географически страна располагается на территории с постоянными ветрами, и попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния. Утечка опасных инфекций поставит под удар жизнь миллионов жителей Казахстана, а также российских граждан, проживающих вблизи казахской границы.

По словам Пентагона, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик имеет цель не допустить в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также минимизировать шансы биологической атаки на Америку. «Не понятно только, как, например, Казахстан или Молдова смогут организовать биологическую атаку на США. Не ясен и тот факт, почему эти исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, где утечка вируса наиболее опасна», — говорит эксперт.

По его словам, сейчас, в условиях пандемии коронавируса, политики и эксперты многочисленных стран, на чьей территории созданы биолаборатории США, задаются вопросами: «Почему нет каких-либо результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19? Почему такая масштабная сеть медучреждений, функционирующая в интересах биологической защиты, не сделала ровным счетом ничего для защиты даже своих граждан»? Ответы на эти вопросы, по мнению Алексея Мухина, лежат на поверхности.

«Основная цель США заключается в другом – окружить Россию не только войсками, но и биобазами, что в случае возможной военной угрозы позволит нанести стремительный удар наиболее непредсказуемым и смертоносным биологическим оружием. А как мы знаем, новый вирус может быстро очень быстро распространяться и его последствия для человека пугают даже опытных докторов, — говорит Мухин. — При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса. И если США являются так называемыми правообладателями результатов работы биолабораторий, может в условиях современной угрозы COVID-19 им стоит задуматься о безопасности собственной нации, а не продолжать изобретать способы уничтожения других народов?»

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