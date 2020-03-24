Эксперт рассказал о попытках Запада мистифицировать фигуру Шойгу

Западные страны наделяют фигуру министра обороны России Сергея Шойгу мистическим ореолом, приписывая ему безграничные магические компетенции. Такое мнение в своей колонке, опубликованной в «Независимой газете», высказал генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин.

Причин этому, по его мнению, несколько. Во-первых, родина Сергея Шойгу. «Тыва — загадочная территория в тех же горах, где искали Шамбалу. Сходятся учёные и в том, что могила Чингисхана кроется именно в Тыве. И традиционный шаманизм среди местных жителей до сих пор практикуется. Что ж, все ясно: сын местного журналиста Кужугета и зоотехника Александры, Сергей Шойгу — наследник могучего древнего шаманского рода, развивший свои изначальные магические способности настолько, что сделался реинкарнацией как минимум Субедея — лучшего полководца Монгольской империи, разбившего помимо прочих соединенное европейское войско при Легнице в 1241 году. (Это ещё если не самого Чингисхана)», — говорит эксперт.

Еще один аспект — стремительная карьера Шойгу. «Сперва высшие должности в строительной отрасли, затем - глава новорожденного российского МЧС. И тут всё, согласитесь, очевидно: могучему природному шаману Шойгу явно легче договариваться со стихиями и уж тем более ликвидировать их последствия (видимо, раньше потому МЧС и не создавали — Шойгу не было)», — продолжает эксперт.

Более того, заняв в 2012 году пост министра обороны, Сергей Кужугетович развернулся «по полной». «Имеющиеся, в принципе, в любой сильной стране попытки развивать паранормальные способы войны при Шойгу приобрели невиданные масштабы и новое содержание. Российская паневразийская система ПРО, это, на самом деле, помимо ракет — континентальная сеть мобильных ретрансляторов энергии», — иронизирует автор статьи.

Паранормальными особенностями Шойгу, по мнению Алексея Мухина, на Западе склонны объяснять и разного рода совпадения, которые в западной прессе считают не случайными. «Судите сами: встречается Шойгу с министром обороны Зимбабве; африканцы, судя по всему, отказываются от русской помощи - через пару лет переворот и смена режима. Встречается Шойгу с вьетнамским лидером Чан Дай Куангом, а тот через месяц умирает от неизвестной формы рака. А вот если Шойгу сходится с португальским премьером - так тот «идет на повышение», становясь Генсеком ООН. Очевидно же, что все зависит об благосклонности Шойгу», — поясняет автор.

К такого рода явлениям относят и самое страшное для НАТО: российско-китайское военное сотрудничество, которое переформатирует весь силовой баланс в мире. «Так это ж Шойгу в октябре 2018-го был принят китайским лидером Си Цзиньпином. А теперь русские с китайцами совместные маневры проводят. То-то же. Не говоря уж о Венесуэле, что в «подбрюшье» США. Короче, где увидали Шойгу — там сразу вырастает российская агентурная сеть, а то и появляется «невидимое» ЧВК», — говорит Мухин.

Наконец, весь этот феерический набор запредельно тревожных для Запада фактов, по словам автора, как бы логично подтверждается невиданным стажем работы Сергея Шойгу в правительстве страны. Министерские должности он занимает с 1991 года — дольше, чем кто бы то ни было. «Ясно же, что без эзотерики такое никак невозможно», — добавляет автор статьи.

Да и Путин регулярно затворяется на пару с Шойгу в его родных горах и президент явно чувствует себя в Тыве рядом с Шойгу суперзащищенным, что подтверждает яркая фотосессия российского президента (то есть открытым тайным лучам силы Шамбалы и Чингисхана). «Короче, — резюмирует эксперт, — Сергей Шойгу — едва ли не магический краеугольный камень и всей страны, и ее президента лично».

Однако если отвлечься от мистического ореола, в Шойгу, по словам Мухина, можно увидеть человека, который просто работает, умеет делать — и делает. Плюс сибирское здоровье, выдержка и личное мужество. «Ведь пока дошло дело до визитов к мировым и африканским лидерами, Шойгу занимался совсем не паркетной дипломатией. 1992 год: ликвидировал последствия осетино-ингушского конфликта. Разгар грузино-югоосетинской войны, тоже в 90-е - Шойгу без охраны приезжает в объятый боями Цхинвал и прекращает кровопролитие. В Приднестровье возглавляет российскую гуманитарную экспедицию. Эвакуирует русскоязычное население из Таджикистана. О профессионализме главы МЧС в плане борьбы со стихиями и их последствиями можно, наверное, не упоминать. Это общее место и у критиков «режима». Как и о выводе российской армии на принципиально новый уровень, уже в качестве главы Минобороны», — говорит Мухин.

Словом, кто ищет мистики — пусть находит, резюмирует автор статьи. Только никто не отменял эффективнейшую многие века модели «командир и начальник штаба». А разработки на стыке наук тайно ведут все уважающие себя государства. Превосходство российских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в Сирии и других регионах мира явно озадачивают НАТО. Так что командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отметил, что успехи русских в радиоэлектронной войне в Сирии «невероятны». Но ведь РЭБ — это чистой воды техника, прямое следствие модернизации нашей армии при Шойгу, добавляет эксперт.

