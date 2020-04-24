США увидели в коронавирусе угрозу биологического оружия

США увидели в коронавирусе угрозу нового биологического оружия — Пентагон и разведка внимательно расследуют вероятность того, что их противники смогут использовать коронавирус в качестве биологического оружия. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в этих ведомствах.

Чиновники не считают, что вирус был создан специально в качестве оружия. Однако разведка приступила к оценке рисков: в частности, речь идет о возможном использовании коронавируса в качестве оружия против США, например целей высокой важности.

Министерство обороны также начало проводить собственный подобный анализ. Представитель Пентагона Майк Эндрюс отказался комментировать эту информацию, заявив, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о происхождении коронавируса.

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Ранее Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны. Палата представителей согласилась выделить почти 500 миллиардов долларов на уменьшение негативного влияния эпидемии на экономику страны, теперь документ должен будет подписать американский президент Дональд Трамп.

По данным института Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 869 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. От связанных с ним причин там погибли более 50 тысяч человек.

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