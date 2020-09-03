Россия ответила на подозрения во вмешательстве в дела Черногории

МИД России ответил на подозрения во вмешательстве в дела Черногории на фоне прошедших парламентских выборов в этой стране. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах», — сказано в заявлении. Москва рассчитывает, что завершение парламентской кампании в Черногории пройдет в мирной обстановке и называет все подозрения о вмешательстве спекуляциями.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду, что Черногория после парламентских выборов сменит стратегический курс, отказавшись от антироссийской ориентации.

По результатам прошедших выборов правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набрала лишь 30 мест в парламенте из 81. В это же время объединенная оппозиционная коалиция смогла получить 41 место, необходимое для формирования кабинета. Президент Черногории Мило Джуканович отказался признать победу оппозиционной коалиции на парламентских выборах.

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