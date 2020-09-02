В Черногории захотели сформировать парламент без оппозиции

Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории захотела сформировать парламентское большинство без оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ДПС готова к переговорам с партиями, «с которыми до сих пор составляла парламентское большинство». Однако сотрудничать с крупнейшей оппозиционной коалицией «За будущее Черногории», выступившей в поддержку Сербской православной церкви, в ДПС отказались.

«Не будет переговоров с теми, кто на выборах перепутал веру и политику, которые государство возвращают в прошлое и отравляют великосербским национализмом», — говорится в заявлении партии. ДПС и ее коалиционные партнеры могут получить 40 из 81 мандата в парламенте.

Парламентские выборы прошли в Черногории 30 августа. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича. Он отказался признать победу оппозиционной коалиции в парламентских выборах.