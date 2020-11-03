Россияне бросились скупать жилье в Абхазии

Россияне бросились скупать недвижимость в Абхазии — число запросов в сентябре 2020 года выросло на 11,6 процента. Страна стала единственной среди прочих зарубежных популярных направлений, где не было зафиксировано падение интереса потенциальных покупателей. Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

За период с января по сентябрь 2020-го общее количество запросов на приобретение жилья в Абхазии выросло на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый значительный спад зафиксировали в Черногории — здесь снижение спроса в сентябре по сравнению с августом этого года составило 34,7 процента. Далее идут Таиланд (минус 31,6 процента), Италия с Кипром (по минус 21,9 процента), Испания (минус 15,5 процента), Греция (минус 12,9 процента) и Турция (минус 11,45 процента).

Рост числа запросов в определенных регионах эксперты связывают с пандемией коронавируса, а также с желанием людей во время кризиса найти жилье с максимальной скидкой. Однако специалисты подчеркнули, что самые привлекательные лоты зачастую даже не доходят до открытой продажи, поэтому лучше всего искать недвижимость с помощью риелторов.

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