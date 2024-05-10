Главы МИД Армении и Азербайджана начали мирные переговоры в Казахстане

Главы МИД Армении и Азербайджана начали мирные переговоры в Алма-Ате

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начали переговоры в Алма-Ате по ключевым вопросам мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча дипломатов проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области страны процесса делимитации границы с Азербайджаном. По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передача азербайджанской стороне села Кызыл-Гаджил и значительной части территории села Ашагы-Аскипара создает гарантии безопасности для Армении.

Ранее Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Он подчеркнул, что все согласованные принципы были опубликованы. Премьер также выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран в Алма-Ате будет зафиксирован прогресс в мирном урегулировании конфликта.