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14:55, 10 мая 2024Бывший СССР

Главы МИД Армении и Азербайджана начали мирные переговоры в Казахстане

Главы МИД Армении и Азербайджана начали мирные переговоры в Алма-Ате
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов начали переговоры в Алма-Ате по ключевым вопросам мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча дипломатов проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области страны процесса делимитации границы с Азербайджаном. По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передача азербайджанской стороне села Кызыл-Гаджил и значительной части территории села Ашагы-Аскипара создает гарантии безопасности для Армении.

Ранее Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Он подчеркнул, что все согласованные принципы были опубликованы. Премьер также выразил надежду, что на встрече глав МИД двух стран в Алма-Ате будет зафиксирован прогресс в мирном урегулировании конфликта.

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      Алевтина Запольская
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