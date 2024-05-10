Мишустин перечислил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы

Мишустин: в следующие шесть лет правительство сосредоточится на шести аспектах

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин перечислил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы. Его в пятницу, 10 мая, цитирует ТАСС.

По словам Мишустина, в ближайшие шесть лет правительство сосредоточится на следующих аспектах: повышении уровня жизни граждан, поддержке семей с детьми, укреплении экономики страны, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета.

Он подчеркнул, что основой работы правительства станет послание президента Федеральному собранию.

Утверждение состава будущего правительства пройдет после рассмотрения Госдумой назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра на пленарном заседании 10 мая. Мишустин предложит президенту состав будущего правительства и передаст этот список в Думу, которая соберется на утверждение министров.

