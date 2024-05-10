Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 10 мая 2024Россия

Мишустин перечислил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы

Мишустин: в следующие шесть лет правительство сосредоточится на шести аспектах

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин перечислил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы. Его в пятницу, 10 мая, цитирует ТАСС.

По словам Мишустина, в ближайшие шесть лет правительство сосредоточится на следующих аспектах: повышении уровня жизни граждан, поддержке семей с детьми, укреплении экономики страны, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета.

Он подчеркнул, что основой работы правительства станет послание президента Федеральному собранию.

Утверждение состава будущего правительства пройдет после рассмотрения Госдумой назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра на пленарном заседании 10 мая. Мишустин предложит президенту состав будущего правительства и передаст этот список в Думу, которая соберется на утверждение министров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с пассажирами утонул в реке после ДТП в Петербурге и попал на видео

      Водителя упавшего в воду в Петербурге автобуса задержали

      Стала известна причина падения автобуса в реку Мойку в Петербурге

      Мишустин перечислил приоритеты в работе правительства в ближайшие годы

      Момент падения пассажирского автобуса в реку в Петербурге попал на видео

      Украина более сотни раз обстреляла Белгородскую область 9 мая

      Спасатели достали всех пассажиров из утонувшего автобуса

      Раскрыты детали аварии с утонувшим в реке Мойке в Петербурге автобусом

      В Госдуме отреагировали на заявление WADA об опасности участия в Играх дружбы

      Из утонувшего автобуса в Петербурге достали восемь человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше