10 руководителей пирамиды Finiko отдали под суд за хищение 209 миллионов рублей
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Фигурантов дела, обвиняемых в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, отдадут под суд. Среди них создатель Finiko Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова. Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Расследованием занимался следственный департамент МВД, в ходе которого были проведены сто обысков, допрошена тысяча свидетелей, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, еще ряд организаторов пирамиды объявлены в международный розыск и заочно арестованы, расследование в отношении них продолжается.
Уголовное дело о махинациях Finiko было возбуждено летом 2022 года. Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел.
В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.