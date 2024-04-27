10 руководителей пирамиды Finiko отдали под суд за хищение 209 миллионов рублей

ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу пирамиды Finiko на 209 млн руб

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантов дела, обвиняемых в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, отдадут под суд. Среди них создатель Finiko Кирилл Доронин, Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова. Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Расследованием занимался следственный департамент МВД, в ходе которого были проведены сто обысков, допрошена тысяча свидетелей, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, еще ряд организаторов пирамиды объявлены в международный розыск и заочно арестованы, расследование в отношении них продолжается.

Уголовное дело о махинациях Finiko было возбуждено летом 2022 года. Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел.

В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.