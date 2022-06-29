Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko

МВД возбудило новое дело об ОПС против руководителей финансовой пирамиды Finiko

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Следователь возбудил еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС) в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, казанская компания Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Деньги клиентов передавались под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке. В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.

Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые были объединены в одно производство. Полицейские провели семь обысков по местам проживания фигурантов. В результате были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы.

В апреле 2022 года сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей Finiko.

В настоящее время десять фигурантов дела поместили в СИЗО, девять — объявлены в федеральный розыск, а трое — в международный розыск.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов
Рудковская показала их с Плющенко «идеальную спальню»
Россиянам раскрыли путь к популярности в сети
США назвали Россию прямой угрозой европейской безопасности
Бывший вратарь сборной России высказался о русофобии в США
Стали известны подробности о потерпевшем крушение в российском регионе Ми-8
НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию
Набиуллина назвала самый защищенный российский актив
МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko
Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.