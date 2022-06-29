МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko

МВД возбудило новое дело об ОПС против руководителей финансовой пирамиды Finiko

Следователь возбудил еще одно уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС) в отношении четырех руководителей и 18 участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, казанская компания Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Деньги клиентов передавались под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке. В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.

Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые были объединены в одно производство. Полицейские провели семь обысков по местам проживания фигурантов. В результате были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы.

В апреле 2022 года сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей Finiko.

В настоящее время десять фигурантов дела поместили в СИЗО, девять — объявлены в федеральный розыск, а трое — в международный розыск.