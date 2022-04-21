МВД и Росгвардия задержали руководителей финансовой пирамиды Finiko

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова передает ТАСС.

Cледствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным МВД, ущерб от деятельности организации составил более пяти миллиардов рублей, среди обманутых — не только россияне, но и граждане СНГ, Европы и США.

6 сентября прошлого года стало известно, что в Татарстане задержали одного из лидеров этой финансовой пирамиды Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании.

Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Фирма передавала деньги клиентов под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке. В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам.