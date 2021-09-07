Задержан вице-президент финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане 6 сентября задержали одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, Шакиров привлек деньги около 100 тысяч вкладчиков.

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Казанская компания Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20-30 процентов. Finiko передавала деньги клиентов под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке. В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам. По данным прокуратуры, компания получила от клиентов не менее 80 миллионов рублей. Позже МВД уточнило размер ущерба — через месяц после начала расследования он вырос до 250 миллионов рублей.

В конце июля в Казани задержали и арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Кирилла Доронина. Против него возбуждено уголовное дело об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 172.2 УК РФ). Доронину грозит лишение свободы сроком до шести лет. В середине августа полиция объявила в розыск еще трех основателей компании — Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича.

Юристы настоятельно рекомендуют россиянам избегать инвестиций в финансовые пирамиды. Чтобы распознать такие компании, необходимо обратить внимание на несколько вещей. Например, обычно потенциальную жертву просят вложить некую сумму денег для получения высокого процента от прибыли и привлечь новых участников.