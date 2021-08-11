Сооснователи финансовой пирамиды Finiko объявлены в федеральный розыск

Полиция объявила сооснователей финансовой пирамиды Finiko в федеральный розыск. Об этом в среду, 11 августа, со ссылкой на МВД в своем Telegram-канале сообщает телеканал «Звезда».

Речь идет о Марате и Эдварде Сабировых и Зыгмунте Зыгмунтовиче. Издание «Реальное время» сообщало, что сотрудникам правоохранительных органов неизвестно их местонахождение, при этом они являются подозреваемыми по уголовному делу. Полицейские готовили документы об объявлении их в розыск.

30 июля суд в Казани арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина на два месяца. Как установили следователи, руководство финансовой пирамиды завлекало клиентов, обещая им доходность до 25 процентов в месяц. Деньги предполагалось получать за счет операций с криптовалютами, игры на фондовых рынках и различных торговых площадках.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») еще в декабре 2020 года. Поводом для этого стала проверка прокуратуры Татарстана.

В начале июля 2021 года Центробанк объявил, что деятельность Finiko имеет признаки финансовой пирамиды. Позднее работу компании приостановили. Уже после этого Доронин объявил о создании другого проекта, в который предлагал инвестировать вкладчикам Finiko, чтобы вернуть предыдущие вложения.

Данные о числе пострадавших и сумме ущерба расходятся. Правоохранители, опираясь на заявления граждан, говорят о 80 миллионах рублей, местные СМИ доводят значение до 7 миллиардов рублей. По данным самого Доронина, свои деньги в пирамиду вложили до миллиона человек.