Юрист назвал признаки финансовой пирамиды

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев назвал отличительные признаки финансовой пирамиды. Он отметил, что сегодня подобные структуры базируются на достижениях информационных технологий, передает RT.

Юрист напомнил, что организаторы финансовой пирамиды стремятся убедить потенциальную жертву вложить некую сумму денег, чтобы впоследствии получить высокий процент прибыли. При этом людей в такой ситуации просят найти новых возможных участников.

Распознать финансовую пирамиду помогает и такой фактор, как выплата высоких процентов участника, находящимся на верху структуры, за счет новых клиентов. Также о махинациях говорит яркая реклама и короткий жизненный срок «организации».

«Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий. Это "автоматизированные системы генерации прибыли", которые работают "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов". Плюс такие организации имеют подчас международный характер», — подчеркнул специалист.

Пирамиду от других финансовых институтов отличает источник дохода: у первой структуры им служат средства, привлеченные новыми вкладчиками. «Эти деньги составляют единственный актив организации: как только источник иссякает, всё рушится. Сливки снимают организатор и первые вкладчики», — отметил Соловьев.

Эксперт добавил, что у финансовой пирамиды обычно не существует достоверного местоположения, а также четкой иерархии с контактами менеджеров. Нередко отсутствуют необходимые лицензии и разрешения, заключил юрист.

Ранее россиянам назвали способ законно вытащить свои деньги из финансовых пирамид. Это возможно только на первых этапах ее жизни, уверен эксперт.