Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей

Московская полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые деньги в офшоры. Клиентам фирма показывала фальшивые отчеты об инвестициях. Соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста структуры Евгению Россиеву арестовали.

В головном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски. Силовики изъяли документы и технику. Всего по делу провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. У компании также были филиалы в нескольких регионах России. Основной упор злоумышленники делали на богатых клиентов. Несколько потерпевших вложили по 200-300 миллионов рублей, а один человек отдал в «доверительное управление» миллиард рублей.

Люди узнавали о возможности заработать на вложениях от знакомых. Дивиденды им выплачивали за счет средств новых вкладчиков. Часть средств организаторы легализовали через девелоперские проекты в России. Одним из них мог быть ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области.

QBF продолжает работать, отмечает издание. Пресс-секретарь компании Николай Степанов заявил, что уголовное дело связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области.

Ранее глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян о буме финансовых пирамид.