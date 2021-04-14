В тюрьме умер «аферист века»

В США умер глава крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мэдофф. Одному из главных аферистов века было 82 года, пишет CNBC.

Мэдофф отбывал наказание в штате Северная Каролина, он страдал от болезни почек. Основанная им финансовая пирамида действовала более 20 лет, ее жертвами стали около 37 тысяч человек в 136 странах. Они потеряли суммарно 65 миллиардов долларов. В декабре 2013 года сообщалось, что на компенсации удалось собрать лишь 12,9 миллиарда долларов.

Среди пострадавших оказались крупные и средние банки, финансово-инвестиционные компании, страховые и благотворительные фонды. Madoff Securities считался одним из самых надежных финансовых институтов. Согласно одной из версий, финансист признался в мошенничестве сыновьям, после чего они обратились к властям.

На суде Мэдофф заявил, что он виновен в мошенничестве и финансовых махинациях. Он заявил, что в течение 20 лет обманывал инвесторов: не совершал никаких сделок, а просто перечислял деньги с одного банковского счета на другой. В конце 2010 года один из сыновей Мэдоффа был найден повесившимся в собственном доме.