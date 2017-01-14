Мейдофф монополизировал в тюрьме подпольную торговлю горячим шоколадом

Финансист Бернард Мейдофф, создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории США, монополизировал в тюрьме подпольную торговлю горячим шоколадом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на одного из журналистов, который посетил заключенного.

«Он скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком Swiss Miss, после чего продал их с наценкой во дворе для прогулок заключенных», — рассказал репортер. По его словам, Мейдофф устроил все так, что каждый желающий выпить горячего шоколада смог приобрести напиток только у него.

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Мейдофф, бывший председатель совета директоров биржи Nasdaq и создатель фирмы Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, отбывает 150-летний срок заключения. В 2009 году он был признан виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе в отмывании денег, лжесвидетельстве и мошенничестве.

Мейдоффа арестовали в 2008 году, когда выяснилось, что созданный им фонд является финансовой пирамидой. Совокупные потери вкладчиков компании оцениваются в сумму 50-60 миллиардов долларов. В декабре 2013 года сообщалось, что на компенсации удалось собрать лишь 12,9 миллиарда долларов.

По делу о мошенничестве также были осуждены несколько помощников финансиста. Так, бывшего бухгалтера Ирвина Липкина, прикованного к инвалидному креслу, приговорили к шести месяцам тюрьмы и 1,5 году домашнего ареста.

Директора по операциям Даниеля Бонвантра осудили на десять лет лишения свободы. Экс-менеджеры Аннет Бонджорно и Джоан Крупи получили по шесть лет заключения. Бывшим программиста Джерому О'Харе и Джорджу Пересу дали по 2,5 года тюрьмы.