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17:09, 27 апреля 2024Экономика

Россия нарастила инвестиции в индийскую экономику

Инвестиции РФ в стратегические отрасли экономики Индии достигли $ 1,26 млрд

Фото: Prabhat Kumar Verma / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российские инвестиции в стратегические отрасли экономики Индии достигли 1,26 миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности республики Раджеш Кумар Сингх, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об аэрокосмической, оборонной, химической и нефтегазовой промышленности, а также о железных дорогах, отметил представитель индийского Минпромторга в ходе первого российско-индийского форума. Сингх подчеркнул, что республика рассчитывает нарастить сотрудничество с Москвой и в других отраслях, в том числе в нефтегазовом секторе, добыче полезных ископаемых и производстве оборудования.

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