Россия нарастила инвестиции в индийскую экономику

Инвестиции РФ в стратегические отрасли экономики Индии достигли $ 1,26 млрд

Российские инвестиции в стратегические отрасли экономики Индии достигли 1,26 миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь департамента развития промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности республики Раджеш Кумар Сингх, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об аэрокосмической, оборонной, химической и нефтегазовой промышленности, а также о железных дорогах, отметил представитель индийского Минпромторга в ходе первого российско-индийского форума. Сингх подчеркнул, что республика рассчитывает нарастить сотрудничество с Москвой и в других отраслях, в том числе в нефтегазовом секторе, добыче полезных ископаемых и производстве оборудования.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года главным товаром экспорта Индии в Россию стали смартфоны. За месяц поставки такой продукции из республики в РФ достигли рекордного объема в 36 миллионов долларов. Экспорт смартфонов, таким образом, подскочил в 12 раз в годовом выражении.