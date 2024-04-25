Назван главный товар экспорта Индии в Россию

Поставки смартфонов из Индии в РФ в феврале выросли до рекордных 36 млн долларов

В феврале 2024 года смартфоны были названы главным товаром экспорта Индии в Россию. Об этом со ссылкой на данные индийского Минпромторга пишет РИА Новости.

За месяц поставки такой продукции их республики в РФ достигли рекордного объема в 36 миллионов долларов. Экспорт смартфонов подскочил в 12 раз в годовом выражении. По сравнению с январем этот показатель вырос в 1,6 раза. В первую тройку товаров по объему поставок в Россию вошли также медикаменты для розничной продажи (27 миллионов долларов) и облицовочная плитка (13 миллионов долларов).

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, отдав первое место компании Samsung. В первом квартале 2024-го корейский бренд нарастил свою долю до 20,8 процента мирового рынка, в то время как Apple поставил 17,3 процента смартфонов.