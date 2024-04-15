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10:02, 15 апреля 2024Экономика

Apple лишилась лидерства в списке крупнейших производителей смартфонов

IDC: Apple заняла второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Компания Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, отдав первое место компании Samsung. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании IDC.

В январе-марте этого года поставки смартфонов Apple снизились примерно на 10 процентов, пишет издание. В первом квартале 2024-го Samsung нарастил свою долю до 20,8 процента, в то время как Apple поставил на рынок 17,3 процента смартфонов. Третью строчку по объемам поставок заняла Xiaomi с показателем 14,1 процента.

В 2023 году ситуация складывалась иначе: на долю Apple пришлось 20,1 процента поставок, Samsung — 19,4 процента.

По данным РБК, показатели Apple снизились в том числе из-за уменьшения объема продаж в Китае. В начале этого года этот показатель снизился на 24 процента. В прошлом году власти КНР ввели запрет на использование iPhone для ряда госслужащих, аргументировав свое решение рисками для национальной безопасности.

Ранее стало известно о снижении цен на iPhone 14, представленный в 2022 году. Ценник уменьшился примерно на 20 процентов, до 67-70 тысяч рублей. Стоимость iPhone 14 Plus оказалась выше — в марте она достигала 80 тысяч рублей.

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      Лилиана Набиуллина
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