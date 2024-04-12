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12:11, 12 апреля 2024Наука и техника

iPhone 14 подешевел на 20 процентов

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 подешевел в России до 67 тысяч рублей

Фото: Vincent West / Reuters

Представленный в 2022 году iPhone 14 подешевел в России на 20 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стартовый телефон линейки Apple 2022 года подешевел до 67-70 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 85 тысяч рублей. Таким образом, девайс оказался дешевле примерно на 20 процентов.

«Телефон iPhone 14 — самый компактный смартфон в своей линейке», — описали устройство журналисты. Гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, смартфон имеет батарею емкостью 3279 миллиампер-часов.

В линейке Apple также есть iPhone 14 Plus, который отличается от iPhone 14 наличием более крупного — до 6,7 дюйма — экрана и аккумулятора емкостью 4323 миллиампер-часов. В конце марта выяснилось, что средняя стоимость устройства в России составила 80 тысяч рублей.

Ранее в «МегаФоне» сообщили, что с начала года спрос на восстановленные смартфоны в России вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена подобного устройства составила 22,6 тысячи рублей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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