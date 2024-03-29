iPhone с большим экраном подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 Plus снизилась на 15 процентов

Представленный осенью 2022 года iPhone подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 14 Plus снизилась на 15 процентов. Если на старте продаж девайс оценивали в 95 тысяч рублей, то в конце марта 2024-го аппарат стал доступен за 80 тысяч рублей. «Его нельзя назвать самым современным гаджетом бренда, но он все еще остается актуальным вариантом для тех, кто ищет мощный айфон с большим экраном», — описали устройство авторы издания.

14 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Осенью 2023 года Apple выпустила преемника iPhone 14 Plus. Аппарат 15 Plus отличается от модели 2023-го наличием процессора A16 Bionic, камеры с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, батареи емкостью 4383 миллиампер-часов.

Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru сообщили, что с 1 апреля техника в России подорожает на 20 процентов. Это связано с возможным снижением порога беспошлинных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро.