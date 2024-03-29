Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:28, 29 марта 2024Наука и техника

iPhone с большим экраном подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 Plus снизилась на 15 процентов

Фото: Unsplash

Представленный осенью 2022 года iPhone подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 14 Plus снизилась на 15 процентов. Если на старте продаж девайс оценивали в 95 тысяч рублей, то в конце марта 2024-го аппарат стал доступен за 80 тысяч рублей. «Его нельзя назвать самым современным гаджетом бренда, но он все еще остается актуальным вариантом для тех, кто ищет мощный айфон с большим экраном», — описали устройство авторы издания.

14 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Осенью 2023 года Apple выпустила преемника iPhone 14 Plus. Аппарат 15 Plus отличается от модели 2023-го наличием процессора A16 Bionic, камеры с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, батареи емкостью 4383 миллиампер-часов.

Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru сообщили, что с 1 апреля техника в России подорожает на 20 процентов. Это связано с возможным снижением порога беспошлинных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Экс-милиционер стал хозяином трети всех животных одной породы в регионе России

      Россиян предупредили об атакующих детей мошенниках

      В России высказались о позиции Таджикистана по расследованию теракта в «Крокусе»

      Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

      Силовики пришли в офисы криптобирж в «Москва Сити» по делу о теракте в «Крокусе»

      В США весной испытают гиперзвуковой блок C-HGB

      «Филадельфия Флайерс» объявила о переходе российского вратаря Федотова

      При атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде погиб мужчина

      Польский забор нанес многомиллионный ущерб Беловежской пуще

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше