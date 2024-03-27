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22:26, 27 марта 2024Экономика

Стало известно о возможном подорожании техники с 1 апреля

Hi-Tech Mail.ru: с 1 апреля техника в России может подорожать на 20%

Фото: Unsplash

В России с 1 апреля может снизиться порог беспошлинных онлайн-покупок с 1000 евро до 200, что может стать причиной роста стоимости техники на 20 процентов. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка.

Уточняется, что в стране всегда существовал порог до 200 евро, однако в 2022 году его повысили до 1000 евро для поддержки параллельного импорта. В апреле порог могут снова снизить в пять раз. Пошлина составляет 15 процентов от цены товара и от превышения порога цены. Например, при покупке товара за 250 евро итоговая стоимость с учетом пошлины составит уже 257,5 евро.

В разговоре Hi-Tech Mail.ru представители онлайн-ретейла заявили, что снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10-20 процентов.

Ранее сообщалось, что продолжающие обновлять исторические рекорды мировые цены на какао-бобы (на текущих торгах поднимаются на 8,5 процента, примерно до 9,2 тысячи долларов за тонну) ведут к усилению глобального дефицита этого ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году.

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      Юлия Мискевич
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