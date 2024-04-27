Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом

Энистон выпустит мемуары, в которых расскажет об отношениях с Питтом

Американская актриса Дженнифер Энистон выпустит мемуары, в которых расскажет о браке с артистом Брэдом Питтом до его женитьбы на Анджелине Джоли. Об этом сообщает InTouch со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, звезда сериала «Друзья» расскажет о причинах разрыва с Питтом, попытках забеременеть с помощью ЭКО, а также о своем отношении к усыновлению детей. «Джен наконец-то готова все рассказать. Она поняла, что жизнь коротка, так почему бы не сделать это сейчас?» — отметил источник.

По данным издания, на протяжении многих лет Энистон каждый день вела дневник, в котором делилась событиями своей жизни, личными переживаниями, а также секретами.

«Конечно, самый большой из [секретов] касается Брэда — и, соответственно, Анджелины Джоли. Джен знает, что люди хотят услышать все о ее романе с Брэдом и правду об их разводе, тем более что Брэд и Анджелина уже расстались», — подчеркнул инсайдер.

Питт и Энистон поженились в 2000 году, а спустя пять лет подали на развод. Причиной разрыва пары стал роман актера с коллегой по съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с актрисой Анджелиной Джоли.