Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной

Daily Mail: Питт не может сосредоточиться на новом романе из-за развода с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не может сосредоточиться на отношениях с фитнес-тренером Инес де Рамон из-за развода с актрисой Анджелиной Джоли. Об этом стало известно Daily Mail.

Инсайдер сообщил, что судебная тяжба с экс-супругой отнимает у неразведенного актера много времени. «Брэд больше всего на свете хочет, чтобы этот вопрос был завершен. Если бы это полностью зависело от него, все было бы уже давно закончено. Он хочет продолжить отношения с Инес, но не может, поскольку формально все еще женат на матери своих детей», — сообщил источник.

Питт уже познакомил своих детей с новой женщиной. Инсайдер заверил, что де Рамон поладила с семьей возлюбленного. Кроме того, актер бросил пить и начал меняться к лучшему. «Брэд изо всех сил старался победить своих демонов, возникших во время его брака с Энджи», — заключил источник.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году. Сейчас экс-супруги делят имущество. Известно, что Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Питтом.