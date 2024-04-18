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12:14, 18 апреля 2024Культура

Раскрыта заработанная Анджелиной Джоли на разводе с Брэдом Питтом сумма

Актриса Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Питтом

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с экс-супругом, актером Брэдом Питтом. Полученную звездой сумму раскрыло издание Daily Mail.

По данным издания, актриса увеличила свой капитал после развода с мужем. В сумму 100 миллионов долларов вошли алименты, подарки детям и выручка от продажи Джоли своей доли в винодельне Chateau Miraval French. Экс-супруги приобрели виноградник в 2008 году за 60 миллионов долларов и увеличили его стоимость в три раза благодаря вложениям.

При этом в новых судебных документах адвокаты Джоли заявляют, что Питт пытается «финансово истощить» бывшую жену и «высосать все соки».

Джоли имела единоличную опеку над приемным сыном Мэддоксом Шиваном после развода с актером Билли Бобом Торнтоном. Джоли и Питт вместе усыновили дочь Захару Марли и сына Пакса Тьена. Супруги также являются биологическими родителями дочери Шайло Нувель и близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин. Актриса подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

Ранее Питт перестал настаивать на совместной с Джоли опеке над детьми.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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