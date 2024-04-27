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16:58, 27 апреля 2024Экономика

Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из регионов России

Гонконг разрешил поставки мяса птицы из 23 регионов России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Гонконг снял запрет на ввоз мяса птицы из 23 регионов России, который вводился в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птиц, со ссылкой на Россельхознадзор сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что заявки российских поставщиков этого вида продукции принимаются с 25 апреля. Отмечается, что в ходе переговоров с представителями департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга была дана оценка возможности аттестации производителей различных видов мяса из РФ, желающих осуществлять поставки.

Стороны также предварительно условились, что инспектирование российских производителей баранины специалистами из Гонконга ожидается в третьем квартале 2024 года.

Ранее стало известно о намерении властей Турции ради сдерживания роста цен ввести временный запрет на экспорт куриного мяса, подорожавшего за последние пять месяцев в три раза.

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      Дмитрий Воронин
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