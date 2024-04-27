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12:31, 27 апреля 2024Экономика

В Турции собрались запретить вывоз из страны куриного мяса

Haber Global: из Турции запретят вывозить подорожавшее втрое мясо курицы
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Unsplash

Власти Турции собрались ввести временный запрет на экспорт куриного мяса, чтобы сдержать рост цен на этот продукт, подорожавший за последние пять месяцев сразу в три раза, сообщает телеканал Haber Global.

В материале отмечается, что цены на белое мясо взлетели вслед за стоимостью красного. С учетом того, что килограмм говядины сейчас обходится турецким покупателям в 17-20 долларов, население стало чаще покупать курицу, из-за чего цены на нее на внутреннем рынке тоже выросли. По словам экспертов, особенно остро ситуация ощущалась в период недавних праздников по случаю окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан.

После того как яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз 1,2 миллиарда единиц продукции из дружественных стран. Среди прочих поставки нарастила Турция, которая только за первые два месяца текущего года ввезла в РФ 12,3 миллиона куриных яиц.

В самой Турции по итогам марта рост цен ускорился до 68,5 процента в годовом выражении. При этом рядовые потребители оценивают годовую инфляцию в стране в 96 процентов, а группа независимых экономистов ENAG и вовсе в 127,21 процента.

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      Дмитрий Воронин
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