В Турции спрогнозировали снижение инфляции

ЦБ Турции: участники рынка спрогнозировали инфляцию в 44,16 % к концу года

К концу года инфляция в Турции может снизиться до 44,16 процента. Об этом со ссылкой на опрос Центробанка республики участников рынка пишет РИА Новости.

Эксперты прогнозируют также, что курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар. По результатам предыдущего анкетирования ЦБ отмечал более пессимистичные ожидания — инфляция в 44,19 процента и курс 40,53 лиры за доллар.

В опросе регулятора приняли участие 68 участников из финансового и реального секторов экономики Турции. При этом результаты оценивались путем агрегирования ответов, отметила местная газета Ekonomim.

По итогам марта 2024-го рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале составлял 67,07 процента. В месячном выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране увеличился на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го ИПЦ вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта, уточнили в Национальном институте статистики средиземноморской страны (TUIK).