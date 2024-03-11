Одна страна резко нарастила поставки яиц в Россию

Россельхознадзор сообщил о выросших в 2,7 раза поставках яиц из Белоруссии

Объем поставленных в Россию пищевых яиц вырос резко вырос в первые месяцы 2024 года. Его увеличили в 2,7 раза, нарастив до 148 миллионов штук, следует из данных, опубликованных на сайте Россельхознадзора.

С 1 января по 11 марта 2023-го страна отгрузила в РФ 53,5 миллиона яиц, указали в ведомстве. Отмечается, что из Азербайджана и Турции в начале текущего года импортировали 20,1 и 12,3 миллиона куриных яиц соответственно.

Из-за того, что яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран.

На фоне этого, уже в первые дни 2024 года (с 1 по 9 января) объем поставок яиц из Белоруссии в Россию удвоился. Как отметил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, в конце февраля в стране уже наметилась тенденция к снижению цен на этот вид продукции.