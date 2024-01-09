Россия вдвое нарастила поставки белорусских яиц

Россельхознадзор: поставки куриных яиц из Белоруссии в РФ за год выросли вдвое

Поставки куриных яиц в Россию из Белоруссии в начале года резко выросли. Об этом со ссылкой на данные Россельхознадзора пишет ТАСС.

С 1 по 9 января 2024 года поставки увеличились до 11,7 миллиона штук — почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 миллиона штук куриных пищевых яиц», — сообщили в ведомстве. Всего за прошлый год в РФ из Белоруссии было ввезено более 510,8 миллиона штук куриных яиц.

В Россельхознадзоре также отметили, что Белоруссия — стабильный поставщик пищевых яиц в страну. По данным ФГИС «Аргус», в среднем за последние четыре года на российский рынок поставлялось более 630 миллионов штук яиц в год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении Витебской бройлерной птицефабрики поручил предприятию поделиться куриными яйцами. Глава государства уточнил у гендиректора фабрики наличие продукта. Получив утвердительный ответ, он распорядился поделиться с Россией. «А куры у тебя есть? А яйца? Так надо [президенту России Владимиру] Путину перекинуть», — сказал Лукашенко.

