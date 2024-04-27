Захарова назвала учения НАТО у границ попыткой втянуть Россию в гонку вооружений

Захарова: учения НАТО у границ являются попыткой втянуть РФ в гонку вооружений

Учения НАТО у российских границ являются очередной попыткой западных стран втянуть Москву в гонку вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции», — сказала дипломат, назвав учения НАТО «элементом гибридной войны».

По словам Захаровой, Москва пристально наблюдает за «всеми маневрами Североатлантического блока и делает выводы».

Ранее в Финляндии в непосредственной близости к российской границе началась серия военных учений с задействованием сил НАТО.