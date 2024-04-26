Около российской границы начались военные учения НАТО

В Финляндии начались военные учения с задействованием сил НАТО у границы с РФ

В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО. Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к российской границе. Детали учений раскрыли на своем сайте сухопутные войска Финляндии.

Отмечается, что в общей сложности в маневрах примут участие 20 тысяч военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии. Ближайшие учения Arrow 24 состоятся на полигоне Ниинисало на юго-западе государства. Они начнутся 26 апреля и закончатся 14 мая.

Маневры Repo 24, запланированные на 27-31 мая, будут проходить в непосредственной близости к границе с Россией в области Кюменлааксо. В это же время состоятся учения Scimitar 24 в области Уусимаа. В учениях сил противовоздушной обороны (ПВО), запланированных на 14-23 мая в Лохтая, примут участие военные из ФРГ, а в артиллерийских маневрах в Роваярви (13-25 мая) — военнослужащие из США.

Кульминационная часть учений Northern Forest 24 состоится 26-31 мая на полигоне Роваярви неподалеку от российской границы. В маневрах будут участвовать порядка 400 военнослужащих их Норвегии, 2 тысячи военных из США, а также 4,5 тысячи военных из Финляндии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у российских границ повышают риски возможных военных инцидентов. По ее словам, данная отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против Москвы.