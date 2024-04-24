Захарова заявила о рисках военных инцидентов из-за учений НАТО

Захарова: маневры НАТО у границ РФ повышают риски возможных военных инцидентов

Маневры НАТО у российских границ повышают риски возможных военных инцидентов. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности», — также отметила она.

Мария Захарова выразила уверенность, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против Москвы. Онв также напомнила, что РФ со своей стороны внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

На прошлой неделе стало известно, что 20 тысяч военных привлечены к учениям НАТО в Финляндии на границе с Россией с конца апреля по начало июня. Предполагается, что в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Начнутся они 26 апреля с маневров танковых войск.

