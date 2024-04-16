НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

НАТО в размере 20 тысяч военных проведет в Финляндии учения на границе с Россией

НАТО в размере 20 тысяч военных проведет в Финляндии учения на границе с Россией с конца апреля по начало июня. Об этом сообщается на сайте финских сухопутных войск.

«В период с конца апреля по начало июня на территории Финляндии будут проводиться учения сухопутных войск… В учениях по защите Финляндии примет участие значительное число военнослужащих из стран НАТО», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Начнутся они 26 апреля с маневров танковых войск.

Ранее стало известно, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы должен появиться в Финляндии в городе Миккели.