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14:48, 16 апреля 2024Мир

НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

НАТО в размере 20 тысяч военных проведет в Финляндии учения на границе с Россией

Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters

НАТО в размере 20 тысяч военных проведет в Финляндии учения на границе с Россией с конца апреля по начало июня. Об этом сообщается на сайте финских сухопутных войск.

«В период с конца апреля по начало июня на территории Финляндии будут проводиться учения сухопутных войск… В учениях по защите Финляндии примет участие значительное число военнослужащих из стран НАТО», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Начнутся они 26 апреля с маневров танковых войск.

Ранее стало известно, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы должен появиться в Финляндии в городе Миккели.

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      Максим Габриелян
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