Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от границы с Россией

IltaLehti: штаб войск НАТО создадут в Финляндии в 140 км от границы с Россией

Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии, в городе Миккели. Об этом написала газета IltaLehti со ссылкой на свои источники.

Данные о создании штаба в Финляндии изданию также подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. «Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил он.