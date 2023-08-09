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12:49, 9 августа 2023Россия

Шойгу заявил о кратно возросших угрозах безопасности России

Глава МО Шойгу: угрозы военной безопасности РФ с северо-запада выросли кратно

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада выросли кратно. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства, его заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Шойгу, рост угрозы военной безопасности России связан со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

«Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза», — объявил глава Минобороны.

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    Марк Леонов
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