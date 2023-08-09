Шойгу заявил о кратно возросших угрозах безопасности России

Глава МО Шойгу: угрозы военной безопасности РФ с северо-запада выросли кратно

Угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада выросли кратно. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства, его заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Шойгу, рост угрозы военной безопасности России связан со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

«Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции. После присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза», — объявил глава Минобороны.