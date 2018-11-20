102-летние близнецы раскрыли секрет своего долголетия

В Великобритании отметили 102-летие одни из самых старых близнецов страны — Филлис Джонс (Phyllis Jones) и Ирен Крамп (Irene Crump). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сестры живут вместе в городе Сторпорт-он-Северн, графство Вустершир. Филис считается старшей — она родилась на 25 минут раньше Ирен.

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Сын Филис, 59-летний Карл заявил, что женщины полны сил и выглядят «максимум на 60». Сестры объясняют свое долголетие тем, что едят много рыбы и запивают ее крепким алкоголем, но выпивают не больше двух стопок за один раз.

День рождения сестер было решено праздновать дома, так как Филлис страдает сосудистой деменцией и стесняется выезжать в общественные места, а Ирен сложно много ходить. Несмотря на это, ни одна из сестер не болеет артритом, также у них нормальное артериальное давление.

Карл отметил, что очень гордится матерью и тетей и собирается зафиксировать их долголетие в книге рекордов Гиннесса. С помощью интернета он выяснил, что его родственницы — самые старые из ныне живущих близнецов в стране. Однако в 2017 году журналисты писали о 105-летии британских близняшек Мариан Ворнер и Норы Лэнгтон, позже сообщений об их смерти не поступало.

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