Скачущие по скалам бараны заставили пользователей сети усомниться в гравитации

Пользователи сети назвали оптической иллюзией видео, опубликованное в Twitter биологом Иможен Канселларе (Imogene Cancellare). Ученый опубликовала ролик со стадом голубых баранов, скачущих по отвесной скале.

«Голубые бараны делают невозможное, как обычно», — подписала видео биолог, заметив, что сняла ролик в Китае. За два дня видео набрало 1,3 миллиона просмотров. Многие комментаторы восхищались ловкостью животных, которые, по их мнению, отрицают существование гравитации. Некоторые даже сравнивали их с супергероями.

Пользователи со всего мира пытались найти объяснение этому феномену. «Я думаю, что видео находится под неправильным углом», — предположил пользователь theoldshopreno. Он отметил, что деревья не могут расти вбок. По его мнению, Канселларе просто повернула камеру на 90 градусов, превратив ровную местность в отвесную скалу.

Однако его довод разрушил другой юзер, указав на то, что растения всегда тянутся к солнцу, а где оно — неважно. Однако недоверчивые комментаторы продолжили убеждать других, что скачки баранов по горам — это лишь оптическая иллюзия.

Согласно открытым источникам, в частности, Британской энциклопедии, эта порода баранов действительно с легкостью взбирается на отвесные скалы. Такие навыки нужны животным, чтобы сбежать от хищников.

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