Слившего в сеть видео с расхохотавшейся из-за повышения льгот ведущей вычислили

В государственном медиахолдинге ВГТРК вычислили человека, слившего в сеть ролик, на котором ведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова расхохоталась из-за новости о повышении льгот на три процента. Об этом проекту «Подъем!» сообщил директор камчатского филиала телерадиокомпании Алексей Костылев.

«Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это… Это наши проблемы», — заявил он, подчеркнув, что никто из сотрудников пока не наказан за инцидент.

Также директор филиала отметил, что «будут какие-то наказания», но не уточнил, какие именно. «Разве наказание спасает от любых проблем?» — добавил Костылев.

Ранее источники в ВГТРК рассказывали радиостанции «Говорит Москва», что ведущей и другим сотрудникам камчатского филиала холдинга, ответственным за подготовку сюжета, грозит увольнение.

На видеоролике, который был опубликован в сети, ведущая не смогла сдержать смех после слов о том, в ежемесячный социальный набор для российских льготников заложено 137 рублей на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно. Ведущая обсудила эту сумму с человеком за кадром, и попросила прощения у коллег за свою реакцию.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников была проиндексирована с 1 февраля. На три процента вырос денежный эквивалент социального набора. Льготы в России получает более 15 миллионов человек.

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