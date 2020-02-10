Телеведущая сказала об испускании газов во время эфира и рассмешила зрителей

Ведущая британского телеканала ITV Нина Хоссейн (Nina Hossain) оговорилась во время эфира новостей, перепутав слово smart (умный) со словом fart, которое означает испускание газов, чем рассмешила зрителей. Журналистка тут же исправилась, однако, пользователи сети все равно подвергли ее насмешкам, отмечает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 46-летняя ведущая рассказывала о росте популярности планшетов среди молодого поколения. Она отметила, что к 10 годам у половины детей на планете имеется смартфон. При этом слово «смартфон», она произнесла как fartphone.

Она тут же исправила ошибку, но зрители заметили оплошность. Один из них в шутку спросил в Twitter: «Я прощу прощения, о телефоне какого типа идет речь?» Другие также отметили, что момент их рассмешил.

С 2019 года Хоссейн — основная ведущая дневного выпуска новостей на канале ITV. Программа длительностью 25 минут выходит по будням с понедельника по пятницу. Она посвящена новостям британской внутренней политики и международной повестки. До перехода в программу на позицию ведущей она работала в лондонских службах каналов «Би-би-си» и ITV.

Ранее ведущая американского телеканала MSNBC Элисон Моррис (Alison Morris) оговорилась в названии баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал погибший спортсмен Коби Брайант. Его фанатам послышалось, что вместо слова «Лейкерс» она произнесла «ниггерс» (niggers).

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