Одержимый телеведущей фанат преследовал ее 25 лет

Британец Эдвард Вайнс (Edward Vines), который десятилетиями преследовал ведущую телевизионного шоу Newsnight на «Би-би-си» Эмили Мейтлис (Emily Maitlis), заключен в тюрьму на три года за 12-е по счету нарушение судебного приказа не приближаться к ней. Об этом сообщает The Independent.

В сентябре 2019 года, отбывая срок по предыдущему обвинению, он отправил два письма матери ведущей, Марион, что вновь нарушило условия запретительного ордера. За это судья приговорил его еще к трем годам лишения свободы. «Если вы действительно любите госпожу Мейтлис, как вы говорите, вы выбрали очень странный способ показать это, делая ее несчастной», — обратился к подсудимому судья Стюарт Рафферти (Stuart Rafferty) во время судебного процесса, передает The Sun.

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Мейтлис недолго дружила с Вайнсом в Кембриджском университете в 1990-х годах, после чего мужчина стал одержим ею. По словам ведущей, с появлением фаната ее жизнь стала похожа на страдание от хронической болезни.

Британца впервые осудили за преследование Мейтлис в 2002 году. С 2009-го ему запрещено вступать с Мейтлис и ее семьей в какие-либо контакты. Вайнс неоднократно нарушал предписания.

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