Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот

Руководство камчатского филиала ВГТРК провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения. Об этом агентству ТАСС рассказал директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев.

По его словам, разговор был проведен со всеми причастными к ситуации. «Просто беседа», — уточнил Костылев, добавив, что по поводу мер в отношении ведущей решение пока не принято.

Ранее источники в государственном медиахолдинге ВГТРК, в состав которого входит местный телеканал, рассказали, что после этого инцидента вся региональная команда может попасть под санкции вплоть до увольнения. «После таких выкрутасов закрывают все дороги где бы то ни было», — пояснили неназванные собеседники.

На видеоролике, который попал в сеть, ведущая не смогла сдержать смеха после слов о том, что 127 рублей, заложенные в ежемесячный социальный набор для российских льготников, предназначены на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно. Ведущая обсудила сумму льгот с человеком, который находился за кадром, и попросила прощения у коллег за свою реакцию.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников была проиндексирована с 1 февраля. На три процента вырос денежный эквивалент социального набора. В него входят в том числе лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд транспорте. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!