Расхохотавшуюся после слов о льготах в России телеведущую пообещали не увольнять

Расхохотавшуюся во время записи репортажа об индексации льгот в России телеведущую Александру Новикову пообещали не увольнять. Об этом директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев рассказал агентству «Камчатка-информ».

«Это рабочий материал, в эфир он не выходил. На видео Александра не использует нецензурные выражения, ведет себя вполне пристойно. Ну, оговорилась, смеется. Что в этом криминального?» — прокомментировал Костылев.

Он отметил, что пока не может понять мотивов человека, который выложил ролик в сеть, однако не считает его действия спонтанными. Костылев добавил, что на данный момент его волнует судьба Новиковой, которая не ожидала такой популярности.

На видео, вызвавшем ажиотаж, ведущая не сдержала смех, когда рассказывала о повышении социальных выплат в России на три процента. Она расхохоталась после слов о том, что в ежемесячный социальный набор для российских льготников заложено 137 рублей на проезд в международном транспорте. Она обсудила эту сумму с человеком за кадром и попросила прощения у коллег за свою реакцию. Фрагмент в эфир не попал, однако разошелся по сети.

Ранее источники в холдинге ВГТРК рассказывали радиостанции «Говорит Москва», что ведущей и другим сотрудникам, ответственным за подготовку сюжета, грозит увольнение.

Позже человек, опубликовавший видео с Новиковой в сети, был вычислен. Руководство телеканала сообщило, что провело разговор со всеми причастными к ситуации.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников была проиндексирована с 1 февраля. На три процента вырос денежный эквивалент социального набора. В него входят в том числе лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд на транспорте. Федеральные льготы в России получают более 15 миллионов человек.

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