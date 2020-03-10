Нефть частично отыграла потери

Цены на нефть во вторник, 10 февраля, частично отыграли понесенные в начале недели потери. Например, фьючерсы на Brent растут на азиатских торгах почти на 7 процентов, приближаясь к 37 долларам за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов. Нефть WTI тоже выросла: на 6,8 процента (до 33,26 доллара).

Нефть падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 6 марта, стороны не только не договорились о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и не продлили действующее ограничение.

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Снижение цен на топливо повлекло за собой ослабление рубля. В понедельник, 9 марта, рубль на рынке Forex подрос — за доллар дают менее 75 рублей, а за евро — 85,56, хотя в начале торгов российская валюта торговалась на уровне 86 рублей за евро. На Московской бирже торги не велись из-за выходного. Но там уже приготовились к обвалу. По мнению аналитиков, вторник может стать для российского фондового рынка «кровавой баней».

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