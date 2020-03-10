Подсчитаны потери России от падения цен на нефть

Международная страховая компания Euler Hermes подсчитала потери России от падения цен на нефть. По оценке авторов доклада (есть в распоряжении «Ленты.ру»), рост ВВП по итогам года замедлится на 0,5 процентных пункта.

Это произойдет в случае длительного падения мировых цен минимум на 10 долларов за баррель североевропейской марки Brent. Также под ударом окажутся профицит бюджета и сальдо счета текущих операций платежного баланса — управлять ими за счет накопленных резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) удастся на протяжении ближайшего года. Курс рубля может просесть на 10-15 процентов.

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При этом у других стран проблемы могут быть серьезнее. Так, Бахрейну и Оману придется корректировать бюджет при длительном сохранении нефтяных котировок на уровне ниже 45 долларов за баррель.

В то же время Саудовская Аравия за счет больших объемов экспорта нефти сможет пройти кризисный период с меньшими потерями, полагают аналитики. Там рост ВВП замедлится только на 0,2 процентных пункта до конца года.

Резкое снижение цен на нефть произошло после того, как страны-участницы соглашения ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о его продлении. Майский фьючерс на баррель нефти марки Brent подешевел до 31 доллара, однако впоследствии частично отыграл падение — до уровня в 37 долларов.

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