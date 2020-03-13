Ценам на нефть предсказали застой

Цены на нефть останутся на уровне 30-40 долларов за баррель на протяжении нескольких месяцев, предсказали опрошенные Reuters аналитики. Снижение прогноза связано с распадом сделки ОПЕК+, а также распространением коронавируса, из-за которого падает спрос на сырье.

Согласно прогнозам, во втором квартале текущего года средняя стоимость барреля Brent будет порядка 34,87 доллара, в третьем квартале — вырастет до 39,05 доллара, в к концу года составит порядка 44,08 доллара.

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Нефть стремительно подешевела и привела к обвалу на мировых финансовых рынках после того, как 6 марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

В итоге на рынке началась ценовая война. В пятницу, 13 марта, стоимость Brent поднималась до 35 долларов за баррель, прибавив чуть больше пяти процентов.

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