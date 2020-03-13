Евросоюз продлил санкции россиянам из-за Украины

Совет стран Евросоюза продлил санкции против россиян и украинцев. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Попавших под санкции считают причастными «к действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, независимости и суверенитету» Украины. Из-за этого меры продлили еще на полгода, уточнил источник в ЕС для РИА Новости. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале объединения.

Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины», были введены в 2014 году. С тех пор их продлевают каждые полгода.

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. США, Украина и страны Евросоюза не признали итоги голосования. При этом Москва неоднократно заявляла, что референдум проходил в соответствии с международными нормами.

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