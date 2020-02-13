США ввели новые санкции против трех российских компаний

США ввели новые санкции против трех российских организаций. Об этом стало известно из Федерального реестра, опубликованного Госдепартаментом.

В частности, Вашингтон введет меры против «Кумертауского авиационного производственного предприятия», военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторского бюро приборостроения».

Они попали под санкции в связи с тем, что якобы нарушают национальное законодательство США. По мнению американского правительства, Москва распространяет оружие массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии.

Отмечается, что решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. Срок действия санкций составит два года, но может быть прекращен госсекретарем США Майклом Помпео.

31 января он напомнил об условиях снятия санкций с России. Помпео призвал Москву «восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины».

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