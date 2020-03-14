США ввели санкции против двух российских компаний из-за угрозы внешней политике

Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям. Об этом сообщает РИА Новости.

Под удар попали компании «Авилон» и «Техномар». В Вашингтоне утверждают, что эти организации действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Точная причина санкций не уточняется.

Отныне для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны будут получать особое разрешение минторга США.

Позднее в «Авилоне» — одном из крупнейших автодилеров на российском рынке — рассказали, что в черный список США попала не эта, а другая компания. «Автомобильная группа "Авилон" к данной новости отношения не имеет, так как в поставках американским компаниям на экспорт не участвует», — уточнили в компании. Там предположили, что речь идет о компании с аналогичным названием, которая ведет другой вид деятельности.

2 марта США исключили из санкционных списков две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором. Ограничительные меры против владивостокского «Приморнефтепродукт» и зарегистрированного в Москве АО «Независимая нефтегазовая компания» были введены в 2017 году в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи.

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